--Ot olmayan meralardan görüntü

--Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural'ın açıklaması

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( ARDAHAN ) - Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural: Kuraklık nedeniyle "Şap hastalığı ile karşı karşıyayız" ARDAHAN



- Ardahan'da etkili olan kuraklık nedeniyle meralar ve ürünleri kuruyan çiftçi destek bekliyor Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Ardahan ve merkeze bağlı Yaylacık köyü arasındaki meralarda yaptığı incelemede gazetecilere, kuraklığın bu yıl çok büyük zarar verdiğini söyledi.



Meralarda sadece 20 günlük bir ot kaldığına dikkati çeken Sural, şunları kaydetti.

"İlimizde 450 bin büyükbaş ve 150 bin küçükbaş hayvan mevcut. Bunlar ortalama 2 ton kuru yem ile bahara çıkıyor. Bu da 900 bin ton demektir. Bunun yaklaşık 300 bin tonunu ekili arazilerimizden temin ederken, geri kalanını da meralardan temin ediyoruz. Bu yıl gördüğü gibi meralar tamamen kurumuş. Yağışlar olmazsa ekili arazilerde de ümidimizi keseceğiz." Gerek mera gerekse de ekili arazilerin tamamının kuraklığın etkisiyle can çektiğini söyleyen Sural, bakanlıktan özellikle çiftçinin borcunda yapılandırma beklediklerini söyledi.



- "Şap hastalığı ile karşı karşıyayız" Böyle devam etmesi halinde kuraklığın etkisiyle şap hastalığının baş göstereceğini belirten Sural, "Bunun böyle devam etmesi halinde 20 gün sonra hayvanları tarlalarda otlamamız gerekecek. Daha da önemlisi bu kuraklıktan dolayı hayvanlarımız başta şap olmak üzere birçok hastalık ile karşı karşıya kalacak. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz, şimdiden tedbirler alınsın. Et balık kurumu böyle bir durum karşısında hazırlık olsun." dedi.

Sural, batı illerine gidecek olan kurbanlıklara İstanbul'un Avrupa yakasının açılmasını önerdiklerini sözlerine ekledi. (OY-AT)

