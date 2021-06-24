ANKARA - Varank: 'Ülkelerin siyasi bağımsızlığı savunma sanayindeki bağımsızlığından geçiyor'
ANKARA - Varank: "Ülkelerin siyasi bağımsızlığı savunma sanayindeki bağımsızlığından geçiyor" - Hassas Güdüm Kiti - 82 Teslimat Töreni - Törenle ilgili video gösterimi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hassas Güdüm Kiti - 82 Teslimat Töreni'nde konuştu. (1)
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