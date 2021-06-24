ANKARA - Varank: 'Savaşan İHA’larımızı ürettiğimizde dünya F-35’leri değil savaşan İHA’ları konuşacak'
ANKARA - Varank: "Savaşan İHA’larımızı ürettiğimizde dünya F - 35’leri değil savaşan İHA’ları konuşacak" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Hassas Güdüm Kiti - 82 Teslimat Töreni'nde konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hassas Güdüm Kiti - 82 Teslimat Töreni'nde konuştu. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım