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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Varank: 'Kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen, ihraç edebilen bir Türkiye olmak, bunu da kendi kaynaklarımızla, kendi mühendislerimizle başarmak durumundayız'

ANKARA - Varank: 'Kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen, ihraç edebilen bir Türkiye olmak, bunu da kendi kaynaklarımızla, kendi mühendislerimizle başarmak durumundayız'

ANKARA - Varank: "Kendi teknolojisini geliştirebilen, üretebilen, ihraç edebilen bir Türkiye olmak, bunu da kendi kaynaklarımızla, kendi mühendislerimizle başarmak durumundayız" - Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış programı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelmesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.
(1)"İnovasyonu biz sadece kalıpların dışında düşünmek olarak da algılamıyoruz. Kalıpların dışında düşünmenin yanı sıra varsa eksikliklerin çözümünü de dışarıda değil kendi içimizde bulmak için de gayret gösteriyoruz""Kendi teknolojisini geliştirebilen, kendi teknolojisini üretebilen ve kendi teknolojisini ihraç edebilen bir Türkiye olmak, bunu da kendi kaynaklarımızla kendi mühendislerimizle başarmak durumundayız. İşte bizim inovasyon anlayışımızın temelinde bu var"

Teknoloji İnovasyon Erimli 

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