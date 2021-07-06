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ANKARA - Varank: 'Amacımız, gençlik ve spor alanındaki nitelikli AR-GE projelerinin sayısını artırmaktır'
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Varank: 'Amacımız, gençlik ve spor alanındaki nitelikli AR-GE projelerinin sayısını artırmaktır'

ANKARA - Varank: 'Amacımız, gençlik ve spor alanındaki nitelikli AR-GE projelerinin sayısını artırmaktır'

ANKARA - Varank: "Amacımız, gençlik ve spor alanındaki nitelikli AR - GE projelerinin sayısını artırmaktır" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelmesi - Programa katılan katılımcılar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüde konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşu. (1)

İmza Töreni Nitelik 

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