ANKARA - Varank: '2020 yılını pozitif ekonomik büyüme ile kapatacak birkaç ülkeden biri olacağımız netlik kazanmış oldu'
ANKARA - Varank: "2020 yılını pozitif ekonomik büyüme ile kapatacak birkaç ülkeden biri olacağımız netlik kazanmış oldu" - "COVID - 19 ve Toplum" etkinliği - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID - 19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu. (4)
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