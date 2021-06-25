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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener Anıtkabir'i ziyaret etti

- Sayıştay Başkanı Metin Yener ve beraberindeki heyetin Aslanlı Yolda yürümesi - Yener'in ve beraberindeki heyetin Anıtkabir'e gelmesi - Yener'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması ve saygı duruşunda bulunması - Misak - ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yener'in yazdığını okuması - Törenin sona ermesiSayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA (AA) - Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.Aslanlı Yol'dan yürüyen Yener, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.Misak - ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yener, şunları kaydetti:"Aziz Atatürk, Sayıştay Başkanlığı görevime başlamam nedeniyle, Sayıştay heyeti olarak huzurundayız. Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı olarak başta Anayasa ve yasalar tarafından belirlenen yetki ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. TBMM adına kamuya ait tüm mali kaynakları denetlemek ve yargılamakla görevli olan Sayıştayımız, demokratik düzen içerisinde 'hesap veren ve saydam kamu yönetiminin teminatı Sayıştay' prensibinden aldığı ilhamla, öncülük ve rehberlik görevini kararlılıkla devam ettirecektir."

Salar Saygı Duruşu 

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