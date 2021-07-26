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ANKARA - Önder Kahveci: 'Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız'
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Önder Kahveci: 'Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız'

ANKARA - Önder Kahveci: 'Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız'

ANKARA - Önder Kahveci: "Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız" - Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşmasıANKARA - Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetle memurlar arasındaki “6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. (1)

Memur Hükümet Kamu Görevlileri 

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