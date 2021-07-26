ANKARA - Önder Kahveci: 'Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız'
ANKARA - Önder Kahveci: "Biz bütün olumsuz koşullara rağmen kamu görevlilerinin haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışacağız" - Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşmasıANKARA - Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetle memurlar arasındaki “6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin tekliflerini kamuoyuyla paylaştı. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım