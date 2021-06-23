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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Dönmez: 'Cuma günü Hatay Dörtyol'da, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz'

ANKARA - Dönmez: 'Cuma günü Hatay Dörtyol'da, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz'

ANKARA - Dönmez: "Cuma günü Hatay Dörtyol'da, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası'na katıldı.
(1)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cuma günü Hatay Dörtyol'da, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz."

Açılış Töreni 

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