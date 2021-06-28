ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır" - Törene katılanlardan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. (3)
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