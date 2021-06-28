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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asıl büyük tehditlerin siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle, güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asıl büyük tehditlerin siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle, güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl büyük tehditlerin siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle, güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın butona basması - Türksat 5A'dan alınan ilk görüntü - Fotoğraf çekimi - Programın sona ermesiANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı.
(4)Erdoğan: "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetini geliştirecek, yapay zekada öne geçirecek strateji çalışmamızı yakında paylaşacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl büyük tehditlerin siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle, güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız."

Strateji Teknoloji Siber Savunma Kabiliyet Yapay Zeka 

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