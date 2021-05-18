Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda ekmek üretimi kadınlara emanet

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretim sorumlusundan iş sağlığı ve güvenliği uzmanına, gıda güvenliğinden kalite kontrolüne, temizlikten sevkiyata kadar her alanda kadınlar çalışıyor.Kaliteli ve sağlıklı ürünleri günlük olarak Başkentlilerle buluşturan Halk Ekmek Fabrikası, hijyenik ortamda kadın emeği ile hazırlanıp pişirilen yeni ürünleri de satışa sunuyor. Gıda mühendislerinden iş sağlığı uzmanına, temizlikten sevkiyata kadar üretimin her alanında kadın personelin görev aldığı Halk Ekmek Fabrikası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından kadın istihdamına öncelik veriliyor.Kadın personelin büyük bir titizlikle çalıştığını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, kadın istihdamının artmasının üretimde kalitenin artmasına da ciddi katkı sağladığını ifade ederek şunları kaydetti:“Halk Ekmek’te önceliğimiz hijyenik, sağlıklı ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla Ankaralılara sunabilmek. Fabrikamızda üretimden sevkiyata kadar birçok alanda kadın eli değmesinden memnuniyet duyuyoruz. AR-GE birimimiz de uzman gıda mühendislerinden oluşuyor. Kadınların üretime katkıları sadece fabrikamızla sınırlı da değil. Kadın Kooperatifleri ve Ankaralı üretici birlikleriyle başlatılan üretim seferberliğinde de bunun sonuçlarını görüyoruz. Başkent Market ve Başkent Büfe’lerde satılan yöresel ürünlerin yaklaşık yüzde 80’i Kadın Kooperatiflerinden alınıyor. Tarımsal kalkınma kooperatiflerinde üye ve istihdam edilen 830 kadın bulunuyor.”Yıllardır Halk Ekmek bünyesinde severek çalıştığını anlatan Üretim Sorumlusu ve Gıda Mühendisi Şengül Mutlu, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın büyük sorumluluk gerektiren bu görevde bana ve diğer kadın çalışanlara duyduğu güvenden dolayı hem mutlu hem de gururluyum. Ankaralılara daha iyi hizmet verebilmek için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

