ANKARA - Bakanı Dönmez: '(Kesintilerde mobil jeneratörlerin kullanımı) Lokal olarak mobil santral üzerinden enerji tedarik edilecek'
ANKARA - Bakanı Dönmez: "(Kesintilerde mobil jeneratörlerin kullanımı) Lokal olarak mobil santral üzerinden enerji tedarik edilecek" - 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, videokonferans yöntemiyle 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)
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