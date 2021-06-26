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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Pakdemirli, Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını koordine etti

ANKARA - Bakan Pakdemirli, Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını koordine etti

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yetkililerden bilgi alması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin orman yangınını kordine etmesiBakan Pakdemirli, Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınını koordine etti: - "Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık" - "Yangına 10 helikopter, 50 arasöz, 6 dozer ile 500'e yakın personelle müdahale ettik"ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldıklarını belirterek, "Yangına 10 helikopter, 50 arasöz, 6 dozer ile 500'e yakın personelle müdahale ettik." ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Antalya Kaş'a bağlı Üzümlü köyü ve Demre Yolu mevkisinde aynı anda çıkan orman yangınını, Ankara 'da bulunan Yangın Yönetim Merkezinden koordine etti.Antalya'daki yangın hakkında yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, İHA vasıtasıyla çekilerek Yönetim Merkezi'ne aktarılan görüntüler doğrultusunda hava ve yer ekiplerini yangının gidişatı hakkında yönlendirdi.Pakdemirli, şunları kaydetti:"Bugün Kaş'ta Üzümlü Köyü ve Demre Yolu mevkisinde aynı anda orman yangını çıktı. Yangının ilk etapta yerleşim yerine yaklaşmaması için müdahale ettik. Önce Kaş'a yakın olan yangını kontrol altına aldık. Az önce de diğer yangını kontrol altına almış olduk. Bu iki yangına toplam 10 helikopter, 50 arasöz 6 dozer ile 500’e yakın personelle müdahale ettik. Çok şükür iki yangını da şuan itibarıyla kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yoğun çabalarından dolayı arkadaşlarımı kutluyorum."

Altın Demirli Orman Yangını Helikopter Trol 

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