ANKARA - Bakan Dönmez: 'Yerli teknolojiyle birlikte rüzgarı Türkiye'nin ikinci bir otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz'
ANKARA - Bakan Dönmez: "Yerli teknolojiyle birlikte rüzgarı Türkiye'nin ikinci bir otomotiv sektörü yapmaya niyetliyiz" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in salondan ayrılmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuştu. (3)
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