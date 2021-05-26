ANKARA - Bakan Dönmez: 'Enerji piyasamız her türlü olumsuzluğa güçlü bir şekilde karşı koyma iradesine sahip'
ANKARA - Bakan Dönmez: "Enerji piyasamız her türlü olumsuzluğa güçlü bir şekilde karşı koyma iradesine sahip" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in programdaki konuşmasıANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MÜSİAD Enerji Zirvesi 3" başlıklı programa video konferans yöntemiyle katıldı. (1)
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