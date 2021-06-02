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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Dönmez: '(Alman enerji şirketleri) Ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar avro yatırım yapmıştır'

ANKARA - Bakan Dönmez: '(Alman enerji şirketleri) Ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar avro yatırım yapmıştır'

ANKARA - Bakan Dönmez: "(Alman enerji şirketleri) Ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar avro yatırım yapmıştır" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in gelişi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk - Alman Enerji Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı. (1)Bakan Dönmez: "Ülkemizin enerji sektöründe son 18 yıldaki yeniden yapılanma ve serbestleşme sürecinde, Alman enerji şirketleri ve finans kurumları, teknolojilerini, uzmanlıklarını ve bilgilerini ülkemize getirerek önemli rol oynamışlardır. Bu şirketler, ortaklarıyla birlikte ülkemizin enerji sektörüne yaklaşık 25 milyar avro yatırım yapmış ve 15 binin üzerinde istihdam sağlamıştır"

Avro Teknoloji Konferans 

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