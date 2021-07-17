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ANKARA - Akkuyu NGS Yetenek Kapısı Proje Yarışması'nın kazananları belli oldu
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Akkuyu NGS Yetenek Kapısı Proje Yarışması'nın kazananları belli oldu

ANKARA - Akkuyu NGS Yetenek Kapısı Proje Yarışması'nın kazananları belli oldu

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Yetenek Kapısı Proje Yarışması - Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen yarışma finali - Sinevizyon gösterimi - Ödüllerin takdim edilmesi - Toplu fotoğraf çekimiAkkuyu NGS Yetenek Kapısı Proje Yarışması'nın kazananları belli olduANKARA (AA) - Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Yetenek Kapısı Proje Yarışması'nın kazananları belli oldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ve Akkuyu Nükleer AŞ'nin iş birliği ile başlatılan Akkuyu NGS Yetenek Kapısı Proje Yarışması'nın finali Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapıldı.Yarışma kapsamında toplam 6 finalist takımın proje sunumlarını dinleyen juri üyeleri, 3 takımı ödüle layık gördü.Buna göre, ATOMSEC grubu radyasyon acil durum planlama bölgesine yönelik duyarlılık ve risk haritalarının çoklu karar destek sistemleri ve yapay öğrenmeyle oluşturulması projesi ile birinci, Milli Kimya Gücü grubu nükleer güvenliğin sağlanması için doğal malzemeler ile geçirgen reaktif bariyer sisteminin uygulanması projesi ile ikinci ve NEMARG grubu da tulpar uzay aracı projesiyle üçüncü seçildi.Yarışmada birinci olan takım, Rusya'da nükleer santral teknik gezisine katılarak sistemin işleyişine ilişkin seminer alacak. İkinci takımın üyeleriEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında staj yapabilecek. Üçüncü takım ise Akkuyu NGS'de düzenlenecek teknik geziye katılacak.

Nükleer Santral Yarış Çekim Gesi Radyasyon 

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