Altında hızlı düşüş devam ediyor

- Küresel piyasalarda altının Ons fiyatının gerilemesi ve doların TL karşısında değer kaybetmesi iç piyasaya düşüş olarak yansıyor. Haftaya 430 liradan giren gram altın şu sıralarda 412 TL civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ile Temmuz 2020'den beri en düşük seviyesinde bulunuyor. Şubat ayına hızlı bir düşüş ile giren gram altın, haftanın son işlem gününde 412 TL’den satılıyor. Yaklaşık iki aydır düşüşünü sürdüren gram altın, Dolar/TL paritesi ve küresel piyasalarda Ons fiyatlarının gerilemesinden dolayı iç piyasada hızlı bir şekilde düşüşünü sürdürüyor. Düşüşün kısa vadede devam edeceğini söyleyen kuyumcu esnafları, uzun vade de bu seyri beklemenin doğru olamadığını söylediler. Altının her zaman gördüğü rakamı test edebileceğini vurgulayan kuyumcular, yatırım için altın almanın tam zamanı olduğunu söylediler. “İlerleyen zamanlarda altının 400 TL altına düşeceğini zannetmiyorum” Altın fiyatlarında hızlı ve sert düşüş yaşadıklarını belirten Kuyumcu Serkan Tunçbilek, “Hafta başında 430 TL seviyelerinde başlayan altın şu sıralarda 412 TL seviyelerinde seyrediyor. Altında ki düşüşün en büyük sebebi, doların düşmesi ve faizlerin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte Biden’in Amerika başkanlığının netleşmesi ve olumlu politika izleme seyri dolarda ki düşüşü tetikleyen faktörlerden. Gram altın şu anda 412 TL, çeyrek altın 680 TL, yarım altın bin 360 TL, tam altın 2 bin 710 TL, cumhuriyet altını ise 2 bin 780 TL’den işlem görüyor. Altında ki düşüşün hızlı olması vatandaş yönünden talebi sınırlandırıyor. Vatandaşta daha fazla düşecek beklentisi oldu. İlerleyen zamanlarda altının 400 TL altına düşeceğini zannetmiyorum. Bu seviyeler alım fırsatıdır. Altın alan vatandaşlar ise yatırımlarını uzun vade olarak alsınlar” şeklinde konuştu.

“Altın gördüğü rakamı her zaman test eder” Altında ki düşüşün faiz oranlarından kaynaklı olduğunu belirten Kuyumcu Murat Gündemir, “Küresel anlamda ise altının Ons fiyatının ve doların düşmesi altının TL bazında düşmesine neden oldu. Hafta başında 432 seviyelerinde olan altın şu sıralarda 410 seviyelerinde. Piyasa olarak kısa vade de bir düşüş gerçekleşebilir ama uzun vade de bunu beklemiyoruz. Altın hızlı düştüğü zaman vatandan tedirginleşiyor ve talep azalıyor. Uzun vade de yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar bu seviyelerden alabilirler. Altın gördüğü rakamı her zaman test eder. Mutlaka 450 TL’nin üzerinde bir atak bekleniyor” ifadelerini kullandı.



