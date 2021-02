Aksaray’da 2020 pandemi döneminde 5 bin 320 kişi istihdam edildi

-Fabrikada çalışan işçilerin görüntüsü

-Vali Aydoğdu inceleme görüntüleri

-Vali Aydoğdu açıklama

-Detay görüntüler



( AKSARAY )- Vali Hamza Aydoğdu:- “Aksaray her şartta üretmeye devam ediyor" AKSARAY



- Aksaray’da, Organize Sanayi Bölgesinde 2020 yılı pandemi sürecinde 5 bin 320 kişi istihdam edildi. Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray'ın her şartta üretmeye devam ettiğini söyledi.



Tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi sanayi üretiminde de Türkiye’nin parlayan yıldızı olan Aksaray’da üretim tüm kanallarıyla hızla devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemek için İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş ile birlikte Aksaray Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye’nin üretmekten başka bir çaresi olmadığını söyledi.



Tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi üretimde de Aksaray’ın zirvede olduğuna dikkat çeken Vali Aydoğdu, “Aksaray biliyorsunuz hem tarımda hem sanayide zirvede koşan nadir illerden birisi. Tarımda geçen yılın verilerine göre 6.1 milyar lira Türk ekonomisine katkı sağlayan bir ilimiz. Aynı zamanda sanayide de çok çok önemli. Şuanda biz burada Aksaray Organize Sanayi Bölgesindeyiz ve yaklaşık olarak 40 bin metrekare kapalı alanı olan, dünyanın 32 ülkesine ihracat yapan bir giyim fabrikasının, yerli ve milli bir giyim fabrikasının üretim merkezindeyiz. Burada yaklaşık olarak 2 bin kişi çalışıyor” dedi.

“Üreten, istihdam eden herkesten Allah razı olsun” 2020 yılının pandemi ile geçtiğinin altını çizen Vali Aydoğdu, “Biliyorsunuz 2020 yılı pandeminin olduğu bir yıl. Tüm dünyayı kasıp kavurdu. Üretimler gittikçe düştü, fabrikalar kapandı ama buna rağmen Aksaray’ımızda 2020 yılı içerisinde 5 bin 320 kişi istihdama girdi, istihdam edildi. Bu şunu gösteriyor; Aksaray her şartta üretmeye devam ediyor. Ülkemiz böylesine zor bir süreçten geçerken, üreten, üretime katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. Çünkü Türkiye jeopolitik durumu itibari ile üretmekten başka çaresi olmayan bir ülke. Üretiyorsanız bu dünyada, bu çağda ayakta kalabilirsiniz. Onun için üreten, Türk ekonomisine katkı sunan gençlerimizi, insanlarımızı istihdam eden herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.





loading...