AĞRI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı
- Mollakara köyündeki Koza Altın Temel Atma Töreni - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Dua edilmesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın butona basmadan önce konuşması - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in butona basmadan önce konuşması - İlk harcın temele dökülmesiAĞRI (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı. (3)
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