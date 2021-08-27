300 yıldır kadınların kolları süsleyen bileziğe coğrafi işaret

-Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, açıklamaları

-Kuyumcu Mürsel Pezik, röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat Ticaret Odası’nın Türk Patent Kurumuna sunulmuş başvuru sonucu 3 asırlık Tokat bileziği coğrafi ürün olarak tescillendi. Tokat Bileziği yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan bir takı olarak kadınların kolunu süsülüyor. Altın külçelerin eritilip çubuk haline getirilmesinden sonra silindirden geçirilerek elde edilen tellerin işlenmesiyle yapılan bilezik bir kültür olarak yaşatılıyor. Kafkaslardan gelerek Tokat’a yerleşen kuyumcu ustalarının bafon olarak çıkarttıkları altın bilezik 22 ayar olarak imal ediliyor. Tokat bileziği ortalama ağırlığı 80-110 gram arasında değişiyor. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat bileziğine coğrafi işaret alınması çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Çelik, Tokat bileziğin kadınların en önemli takılarından birisi olduğuna dikkat çekti. Başkan Çelik, Tokat bileziğine coğrafi işaret alınması ile birlikte hem Türkiye'de hem Dünyada Tokat'a ait yöresel bir ürün olarak ticari anlamdaki güvenilirliğinin artacağını belirterek, “Artık yöresel işaret aldıktan sonra o ürünü kafanıza göre üretemiyorsunuz. Belli hesapta belli kalitede üretmek durumundasınız. Hem üreticiyi koruyor hem tüketiciyi koruyor. Tüketici de o standartta olmadığı zaman belli yasal haklara sahip oluyor” diye konuştu.

Fiyatı ile de dikkat çekiyor Kuyumcu Mürsel Pezik, Tokat bileziğinin elde üretilen kente has bir değer olduğunu söyledi.



Babaannenden torununa kadar kalan 3 kuşağın kullanabileceği bileziğin siparişe 50 ile 150 gram arasında üretildiğini belirten Pezik, ortalama 100 gramlık bir bileziğin fiyatının 46 bin lira olduğunu kaydetti.

Pezik, “Tokat bileziğin coğrafi işaret alınması Tokat'ımızın tanınırlığına bir katı katkıda bulunacaktır. Bu bilezik herhangidir yerde üretilebilir mi üretilebilir ama coğrafi işaret alındıktan sonra bundan sonra Tokat'ın olarak anılacaktır. Zaten Tokat'ta yaklaşık yüz elli yıllık geçmişini biliyoruz” ifadelerini kullandı. (Nİ-GF-

