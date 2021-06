30 koyunla başladı, devlet desteğiyle çiftlik kurdu

-Koyunların alana gelmesinden görüntü

- Van Kömürcüler ve Oduncular Kooperatif Eski Başkanı Hasan Seyhan, son yıllarda doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesiyle başladığı hayvancılık sayesinde şimdi çiftlik sahibi oldu. Van’da son yıllarda yeni yapılarla birlikte yaygınlaşan doğalgaz nedeniyle kömür satışları da düştü. “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesini fırsata dönüştürerek hayvancılığa yönelen kömürcü esnafı Hasan Seyhan, 30 koyunla başladığı işi 300 koyunla devam ettiriyor. Devletin verdiği desteklerle koyun ve keçi çiftliği kuran Seyhan, keçi ve koyun sütünden de gelir elde ettiğini söyledi.



Projeyle Van’a beş yılda bir milyon koyun kazanmayı hedeflediklerini söyleyen Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “12 Ekim’de Valiliğimiz ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında önce sistem oluşturuldu ve ardından müracaatlar alınmaya başlandı. Bugüne kadar ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var’ projesi kapsamında bin 200 kişiye yakın çiftçimiz il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etti. Bu müracaatlar ilçe müdürlüklerimizde değerlendirilerek il müdürlüğüne, oradan da valilik onayı alınarak bankaya gitti. Şu ana kadar 900 müracaatımız tamamlanarak bankaya ulaştırıldı. 300 müracaat ise şu an inceleme aşamasındadır. Bankaya giden 900 müracaattan 130 tanesi uygun görüldü.

Bunlardan 16 tanesine koyun verildi.

Geri kalan çiftçilerimizin ise koyun alma işlemleri devam etmektedir. Bu proje kapsamında 100 bin liraya kadar sıfır faiz, geri kalan 50 bin lirası da yüzde 4,5 faizlidir. Bir yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli bir kredidir. Buradaki hedefimiz yılda 200 bin, beş yılda bir milyon koyunu ilave olarak ilimize kazandırmaktır” dedi.

“30 koyunumuzu 300 koyun yaparak hayvancılığa devam ediyoruz” Koyunlardan elde edilen sütü peynire dönüştürerek para kazandıklarını söyleyen Hasan Seyhan ise “Daha önce kömürcülük işleriyle uğraşıyordum. Doğalgazın yaygınlaşması sebebiyle kömürcülük bitti diyebiliriz. Kömürcülüğün azalması sebebiyle hayvancılığa yön verdik. Devletin verdiği güzel bir kredi desteği oldu. Daha önceden 30 koyunumuz vardı. Onunla beraber krediden de aldığımız 100 koyunumuz vardı. Aldığımız desteklerle 30 koyunumuzu 300 koyun yaparak hayvancılık yapıyoruz. Keçi sütü her yerde meşhur olduğu için farklı bir proje de düşündük. Şu an keçi ve koyun bakıyoruz. Keçi sütü sağlık açısından daha iyi ve daha verimlidir. Keçi sütünü insanlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Koyunlarımızdan aldığımız sütü ise peynire çeviriyoruz. Doğal küplerle burada yaptığımız peynirleri ticaret amacıyla piyasaya sunuyoruz” diye konuştu.