Düşüşle Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan saldırılar altın fiyatlarını altüst etti.
İki ülke arasında imzalanan anlaşma ile 6 bin 500 seviyelerine kadar çıkan altın fiyatları saldırılar nedeniyle yeniden düşüşe geçti. Petrol fiyatları yükselirken, altın yeni haftayı değer kaybıyla açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Haziran 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.103,29
SATIŞ: 6.104,234
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 10.042,00
SATIŞ: 10.142,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 20.066,00
SATIŞ: 20.240,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 39.514,04
SATIŞ: 40.294,11
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 5.620,79
SATIŞ: 5.658,81