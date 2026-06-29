Düşüşle Başladı! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

İki ülke arasında imzalanan anlaşma ile 6 bin 500 seviyelerine kadar çıkan altın fiyatları saldırılar nedeniyle yeniden düşüşe geçti. Petrol fiyatları yükselirken, altın yeni haftayı değer kaybıyla açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 6.103,29SATIŞ: 6.104,234ALIŞ: 10.042,00SATIŞ: 10.142,00ALIŞ: 20.066,00SATIŞ: 20.240,00ALIŞ: 39.514,04SATIŞ: 40.294,11ALIŞ: 5.620,79SATIŞ: 5.658,81