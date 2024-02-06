  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Fidan’dan Libya açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Bingazi Başkonsolosluğu'nu tekrar açma kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Fidan’dan Libya açıklaması!
Ekleme: 6.02.2024 - 14:26 Güncelleme: 6.02.2024 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan’dan Libya açıklaması!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Bingazi Başkonsolosluğu'nu tekrar açma kararı aldıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Libya'da herhangi bir çatışmanın tekrar doğu ve batı arasında veya güneyin de dahil olduğu bir şekilde başlamasını istemediğini vurgulayarak, "Bingazi'deki Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, onu yakın zamanda açacağız." dedi.

Fidan, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile Valetta'da Başbakanlık Sarayı Auberge de Castille'de baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Malta ziyaretlerinin ardından Libya'ya gideceğini belirten Fidan, "Trablus'ta Milli Birlik Hükümeti Başbakanı ve Yüksek Devlet Konseyi Heyeti ile Devlet Başkanlığıyla bir araya gelişlerimiz olacak." dedi. Fidan, Türkiye'nin ortaya koyduğu yapıcı politikayı da tekrar ifade edeceğini söyledi.

Fidan, Türkiye'nin Libya'da herhangi bir çatışmanın tekrar doğu ve batı arasında veya güneyin de dahil olduğu bir şekilde başlamasını istemediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Libya'nın sorunlarını diyalogla çözmesini istiyoruz. Doğu ve batı arasındaki şu andaki mevcut cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini de görmek istemiyoruz. Belli bir süreç içerisinde ve diyalog yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yönle ve yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yoldaki çalışmalarımız devam ediyor.
Doğu tarafıyla da biliyorsunuz Türkiye'nin ilişkileri giderek ilerliyor. Bu noktada oradaki aktörlerle de çalışmalarımız devam ediyor. Bingazi'deki Başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık, onu yakın zamanda açacağız. Şirketlerimiz tekrar çalışmaya başladı, diğer taraftan gerek Mısır'la gerek Birleşik Arap Emirlikleri ile diğer bölgesel dostlarımızla da Libya meselesinde yapıcı rol oynama konusundaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda