Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den ortak basın açıklaması: Yerli para birimini kullanma konusunda hem fikiriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi. Rus Sanatoryum'daki görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:'Enerji alanında iş birliğimiz stratejik nitelikte. Şirketimiz Akkuyu Nüklerer güç santraline devam ediyor. İkili ticaretlerimizde lira ve rubleyi kullanıyoruz. Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezi kurulmasını teklif ettik. Gazprom bununla ilgili yol haritasını paylaştı. Geneç sene ticaret hacmimizin tarım alanındaki hacmi 7.4 milyar dolar seviyesinde... Türkiye ile enerji işbirliğimiz stratejik nitelikte. Uluslararası konulardan bahsettik. Özellikle Ukrayna... Bizi zorladılar. Türkiye'ye ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz.Tahıl koridoru anlaşmasının sona ermesi konusunu ele aldık. Batı bizi kandırıyordu. Gönderilen gıdaların yüzde 70'i gelişmiş ülkelere ulaştı. Fakir ülkelere sadece yüzde 3 ulaşmıştır. 1 milyon ton az. Biz tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırılırsa... Bizi aldattılar, vaatlerin hiçbirini yerine getirmediler.Sayın Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu toplantı iş birliğimizin her alanda gelişmesini sağlayacak.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Kıymetli dostum Putin'e misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Deprem ve orman yangıjnları sırasında verdikleri destek için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Putin'le daima yakın telefon diplomasisi ile temas halinde olduk. Gündemimizdeki konuları ele aldık. Ticaret, enerji, tarım, ekonomi başta olmak üzere iş birliğimizi daha da güçlendirmek üzere atılabilecek adımları değerlendirdik.100 milyar dolar olarak belirlediğimiz ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus turiz ülkemize geldi. Bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Rusya'nın KKTC'de ofis açma karaırndan memnuniyet duyduk. Karadeniz girşiimi küresel gıda krizi ile mücadelede anahtar rol oynadı. Afrika gibi tahıla en çok ihtiyaç duyanlar için nefes borusu oldu.Karadeniz tahıl girişiminin canlandırılmasını ele aldık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyiz. Yeni öneri paketi hazırladık. Sonuç alacağımıza inanıyorum.Tahılların çoğu fakir Afrika ülkelerine gitmeli. Rus tahılını un yapıp fakir ülkelere gönderebiliriz.Öte yandan Başkan Erdoğan ve Putin, görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak' ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise görüşmede Ukrayna krizi ve tahıl koridoru konularının ele alınacağını belirterek, 'Biz bu görüşmelere açığız.' dedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi.Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:'Seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz artıyor. Enerji alanındaki ilişkilerimiz güçlü şekilde ilerliyor. Ukrayna krizini ve tahıl koridorunu konuşacağız. Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması, 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olması bizi çok mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle görüşecek olmalmarı aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde devam ediyor.Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tahıl koridoru ile ilgili ne çıkacağı merak ediliyor. Rusya'yla doğal gaz iş birliğimiz gelişerek devam edecek.Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak'Başkan Erdoğan ile Putin arasında görüşme öncesi samimi diyalogÖte yandan gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme sona erdi.