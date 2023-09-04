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Bursa'da vahşet! Sevgilisine 2.5 ay kabusu yaşattı: İşkence, istismar, tehdit…

Bursa'da Hamza Han, 16 yaşındaki kız arkadaşı N.G.'yi kaçırdı. 2.5 ay boyunca cinsel istismarda bulunduğu, işkence ettiği anları da sosyal medyada paylaştı. Tutuklandı… Kabus dolu günler geçiren N.H., yaşadıklarını şöyle anlattı: 1.5 saat hortumla dövdü, sonra da…

Ekleme: 4.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 4.09.2023 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da vahşet! Sevgilisine 2.5 ay kabusu yaşattı: İşkence, istismar, tehdit…Kan donduran haberin adresi Bursa'ydı. Annesi cezaevine giren 16 yaşındaki N.G., evde yalnız yaşamaya başladı. 1.5 yıl önce tanışıp birlikte uyuşturucu aldığı erkek arkadaşı Hamza Han tarafından 10 Haziran'da kaçırıldı.

İddiaya göre Hamza Han, N.G.'yi babasının Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki evine getirerek işkence etti, ardından cinsel istismarda bulundu. 20 Ağustos'ta cezaevinden çıkıp, kızının 2,5 aydır alıkonulduğunu öğrenen anne S.G., soluğu karakolda aldı.

Şikayet sonrası N.G., 27 Ağustos'ta evden kurtarıldı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Hamza Han'ın N.G.'yi silahla tehdit ettiği ve bu anları sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

HORTUMLA DÖVMÜŞ!

2.5 ay boyunca kabusu yaşayan 16 yaşındaki N.G., o anları şöyle anlattı: Annem cezaevine girdi, beni çeşitli tarihlerde evinde alıkoydu. Bazı günler kaçarak kurtuldum. Her seferinde beni darp etti. Beni banyoya soktu, 1,5 saat hortumla dövdü. Her yerim mosmor, yürüyemiyorum. Tekerlekli sandalye ile geziyorum.

Bursa'davahşet! Sevgilisine 2.5 ay kabusu yaşattı: İşkence, istismar, tehdit…
Ondan şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum. O benim, çocukluk hayallerimi mahvetti. Okula gidiyordum, hayatımı altüst etti. Bana zorla cinsel istismarda bulundu. Kabul etmediğim zaman beni dövüyordu, şiddet uyguluyordu. Gelip, ailemi dövdü, annemin kolunu kesti. Kardeşlerimin rüyasına giriyordu, korkudan yatamıyorlardı. Kafama silahın dipçiğiyle vurdu, elimi sıcak suyla yaktı, beni demirlerle dövdü…

Şüphelinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerini ise kaçırıldığı gün çektiğini söyleyen N.G., 'İstemediğim için bana zorla istismarda bulundu. Silahla beni tehdit etti, 'Zorla yapacaksın' dedi. 'İstemiyorum' dedim. Beni videoya alıp, internete attı. Sonuna kadar şikayetçiyim' ifadesini kullandı.

2 AY BOYUNCA…

Cezaevinden çıkan anne S.G. kızını kurtarmak için gittiği evde Hamza Han'ın saldırısına uğradığını anlattı. 'Kızımı kendine bağımlı yapmış. Nereye giderse gitsin, kızım onu buluyordu. Kendisine kukla yapmış. Kızımı ne kadar kurtarmaya çalıştıysam da başarılı olamadım. Kapıma silahla geldi. Kızımı sürükleyerek götürdü. Sürekli kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Çocuğum 2 ay boyunca şiddete maruz kaldı. Zorla cinsel istismarda bulunmuş.

Çocuğumu elinden kurtaramadım. Çocuğumun bütün gelecek hayallerini çaldı. En ağır ceza ile yargılanmasını istiyorum. Onun gibilerin dışarı çıkmasını istemiyorum. Kesinlikle dışarı çıkmasın, adalet cezasını versin. Kızımı videoya almış, 'Yayınlayacağım bunu, herkese atacağım' diye tehdit ederek, sürekli cinsel istismarda bulunmuş. İşkence çektiriyor, silahla tehdit etmiş. Hatta silahın dipçiğiyle kafasına vurmuş. Hayatımızı mahvetti. Çocuğumun hayatını mahvetti. Darp raporu aldık, cinsel istismar olduğuna ve uyuşturucu içirildiğine dair rapor aldık' açıklamasını yaptı.

Bursa'da vahşet! Sevgilisine 2.5 ay kabusu yaşattı: İşkence, istismar, tehdit…

TEHDİT, İSTİSMAR, DARP!

Ailenin avukatı Nalan Bener (55) de yapılan işkencenin çeşitli suçları kapsadığına dikkat çekerek, 'Tehdit, hile, alıkonulmuş, cinsel istismara uğramış. Neşterle, delici, kesici aletlerle veya sopa gibi birtakım eşyalarla fail şiddet uygulamış. Bunun cezası 2 yıldan başlar; cinsel amaçla bir kat daha artar.

Tehdit, hile, zorlama olduğunda artırım hükümleri uygulanır. Fail olması gerektiği gibi tutuklandı. Hürriyetten alıkoyma, nitelikli cinsel istismar, tehdit, nitelikli darp, şantaj hepsi söz konusu' ifadelerini kullandı

Bursa'da vahşet! Sevgilisine 2.5 ay kabusu yaşattı: İşkence, istismar, tehdit…

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bu arada Hamza Han, polis ve savcılıktaki ifadelerinde, suçlamaları kabul etmeyip, 'Kendisiyle 1,5 yıl önce tanıştık. Her şey kendi isteğiyle oldu. Ona kötü davranmadım.

Dini nikah yapıp, ilişkiye girdik. Uyuşturucuyu kendisi kullanıyordu. Vücudundaki darp izlerini kimin yaptığını bilmiyorum' dedi.

Bursa'da vahşet! Sevgilisine 2.5 ay kabusu yaşattı: İşkence, istismar, tehdit…
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