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Beyaz Gazete
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Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti

New York'ta adeta Türkiye rüzgarı estiren Başkan Erdoğan'ın dün Yunan Başbakan Miçotakis ile yaptığı görüşme Yunan basınının gündemindeydi. Yunan gazetesi Kathimerini iki liderin de 'olumlu havayı' devam ettirmek istediğinin altını çizerek bir yol haritası olduğundan bahsetti. Söz konusu haritaya göre 3 önemli tarih var.

Ekleme: 21.09.2023 - 09:00 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla 20 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

İki lider, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerini belirtti. Liderler, dışişleri bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ekim ortasındaki toplantıları; Kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecek.

İki lider ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olguları da ele alındı.

İki lider, sivil koruma alanındaki ikili iş birliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı. Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağlandı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti

Görüşme ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Liderler, Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıda mutabık kalınan, iki ülke arasındaki temaslara ilişkin aşağıda kayıtlı unsurları da içeren yol haritası ve zaman çizelgesini de teyit etmişlerdir. Buna göre, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının ekim ortasındaki toplantıları, kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir.'

İki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Özellikle, Akdeniz bölgesinde yaşanan ve yakın geçmişte her iki ülkeyi de büyük ölçüde etkileyen doğal afetler ve iklim krizi olgularını ele aldılar. İki lider, sivil koruma alanındaki ikili işbirliğinin yüksek öncelikli olarak güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Göç konusunun her iki ülke için ortak bir sınama olduğu bilinciyle bu meselenin ele alınması için birlikte çalışma konusunda da anlaşma sağladılar. Dışişleri Bakanları, üzerinde mutabık kalınan yol haritasının ileriye götürülmesi amacıyla çalışma ve eş güdümü sürdürmekle görevlendirildiler.'

Öte yandan Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Türkevi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşme ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun.' ifadesini kullandı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti

Erdoğan'ın Miçotakis ile görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

Miçotakis, Başkan Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında New York'taki Türkevi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti

Dışişleri Bakanları ve diplomatik danışmanların eşliğinde Erdoğan'la verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Miçotakis, 'Türk-Yunan ilişkilerinde son aylarda yeşeren olumlu iklimi derinleştirmek üzere çalışmaya devam etmeye karar verdik. Siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündeme dair gelecekteki görüşme ve temasların düzeyini net bir şekilde belirledik.' diye konuştu.

Miçotakis, bir sonraki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenmesine karar verdiklerini hatırlatarak, her iki ülkenin de karşı karşıya kaldığı ortak sorunları da tartışma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti


Düzensiz göçmen konusunun da ele alındığını ifade eden Miçotakis, 'Göç akınlarının asgariye indirilmesi için Türkiye ile işbirliğinin şart olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Miçotakis, iklim krizinin de görüşmede masaya yatırılan konular arasında yer aldığını belirterek, Türkiye ve Yunanistan'ın bu yaz ciddi doğal afetlerle karşı karşıya kalmış iki Akdeniz ülkesi olduğunu vurguladı.

Yunan Başbakan, 'Bu işbirliği alanının da derinleştirilebileceğine inanıyorum. Böylece aralıkta Selanik'te düzenlenecek YDİK çerçevesinde imzalanacak anlaşmalardan bazılarının konusu olabilir.' diye konuştu.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti

Yunan gazetlerinin bu sabah gündemi ise Erdoğan-Miçotakis görüşmesi oldu. Yunan gazetesi Kathimerini, görüşme ile ilgili Rum tarafından aldığı bilgileri manşetine taşıdı.

Olumlu hava ve atmosferin sürdürülmek istendiğinin altının çizildiğinden bahsdilen haberde bir 'yol haritasından' bahsederek 'Miçotakis ve Erdoğan, 5 Eylül'de dışişleri bakanları tarafından yapılan toplantıda belirlenen iki ülke arasındaki temasların yol haritası üzerinde mutabakata vardı' dedi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti

Gazeteye göre yol haritasında 3 madde yer alıyor:
1. Ekim ayı ortasında siyasi diyalogdan sorumlu kişilerle toplantılar yapılacak ve dışişleri bakan yardımcıları arasında olumlu bir gündem olması sağlanacak
2. Güven artırıcı önlemlere ilişkin toplantılar kasım ayında yapılacak
3. 7 Aralık'ta ise Selanik'te Yunanistan-Türkiye Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacak

Kathimerini ayrıca iki liderin bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduğunu yazdı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti

Yakın zamanda iki ülkenin de ciddi doğal afetler yaşadığı Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere iklim krizini ve etkilerini de ele ala liderler Sivil Koruma alanında iş birliğinin güçlendirilmesinin öncelik olduğu konusunda da mutabık kaldı.







Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni yol haritası: Yunan tarafı 3 önemli tarihe gözünü dikti
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