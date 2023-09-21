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Bakan Şimşek atılan adımları ve planı açıkladı: Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fahiş kira ve ev fiyatlarındaki artışın kalıcı çözümü için alınacak önlemleri anlattı. Şimşek, "Enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır" dedi.

Bakan Şimşek atılan adımları ve planı açıkladı: Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm
Ekleme: 21.09.2023 - 08:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Bakan Şimşek atılan adımları ve planı açıkladı: Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm
Temel amacımız, ülkemizin kalkınma sürecini hızlandırmak, küresel değer zincirlerinde yükselmek, dünya ticaretinden daha fazla pay almak ve vatandaşlarımızın refahını artırmaktır.

Hedeflerimize, teşebbüs hürriyeti ve dışa açık serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimseyen bir anlayışla ilerliyoruz.

GEREKLİ DÜZENLEMELERİ YAPIYORUZ

Tüketiciyi mağdur eden, piyasanın işleyişini ve rekabet ortamım bozan fiyat hareketleri zaman zaman meydana gelebilmekte ve hükümet olarak söz konusu aksaklıklara yönelik düzenlemeler yapmaktayız.

Kira artışlarının yüzde 25'i geçmemesi, kira uyuşmazlıklarının arabulucuya gitmesi gibi... Bu tür tedbirler geçici nitelikte olup piyasayı normal işleyişine doğru sevk etmeyi ve vatandaşlarımızı korumayı amaçlamaktadır.

SORUN KALICI BÖYLE ÇÖZÜLECEK

Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fahiş artışların önüne geçmek üzere, konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır.

KAMU HARCAMALARI RASYONELLEŞTİRİLECEK

Vatandaşlarımızın refahını artıracak sürdürülebilir büyümenin yolu yatırım, istihdam ve verimliliği artırmaktan geçmektedir.

Yatırım ve istihdam artışı için öngörülebilirlik, güven ve makro finansal istikrarın varlığı önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilk aşamada fiyat istikrarı, finansal istikrar, cari denge ve bütçe disiplinine yönelik tedbirler alınmıştır.

Bunun yanı sıra bütçe dengesinin uluslararası kriterler seviyesinde seyretmesini sağlamak üzere kamu harcamaları rasyonelleştirilecek ve tasarruflar artırılacaktır. Kamu tasarruflarındaki artış cari dengeyi de destekleyecektir.

ÖNLEMLER ENFLASYONU GERİLETECEK

Para politikasında rasyonelleşmeye yönelik adımlar atılmıştır.

Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarıyla parasal duruş güçlendirilmiştir. Ayrıca, Türk lirasını ve uluslararası rezerv pozisyonumuzu güçlendirecek kararlar alınmıştır.

Katma değer ve verimlilik artışı sağlayacak kapsamlı yapısal reformlar, Orta Vadeli Programı ile açıklanmıştır. Uyguladığımız tüm politikalar ile mal ve hizmet piyasalarında dengesizliklerin azalacağını, finansal piyasalarda istikrarın pekişeceğini ve enflasyonun gerileyeceğini öngörüyoruz.
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Bakan Şimşek atılan adımları ve planı açıkladı: Yüksek kira ve ev fiyatlarına çözüm
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