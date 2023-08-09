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Muş’ta annelerin eylemi devam ediyor

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Ekleme: 9.08.2023 - 14:05 Güncelleme: 9.08.2023 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Muş’ta annelerin eylemi devam ediyor
Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

'Sen gelmeyene kadar buradan kalkıp gitmeyeceğim'

HDP il binası önünde eylemini sürdüren annelerden Gülbahar Teker, oğluna teslim ol çağrında bulunarak, 'Bizim çocukları getirip bize versin. Yeter artık bu anneler babalar ağlıyor. Biz çocukları istiyoruz, mal mülk istemiyoruz. Gel devlete teslim ol oğlum. Ceza yok. Sen gelmeyene kadar buradan kalkıp gitmeyeceğim. Oğlum seni bekliyorum. Oğlum 9 yıldır kayıp. Babası yok, ben ve oğlum hastayız. Gelsin bize baksın. Gel devlete teslim ol, devlet hain değil, PKK haindir' dedi.

'Atilla oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol'

Anne Şahinaz Özcan da 7 yıldır çocuğundan hiç haber alamadığını belirterek, 'Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP çocuğumuzu götürüp PKK'ya verdi. 7 yıldır hiç haber alamadım. Bir kişi dağda kalana kadar eylemimi sürdüreceğim. Atilla oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum' ifadesini kullandı.
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