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Kanarya'dan 1 uçak daha! Edin Dzeko devreye girdi...

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu kazandıran sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gibi yıldız isimleri transfer eden Kanarya, bir yıldız uçak daha indirmeye hazırlanıyor. Edin Dzeko da yıldız oyuncu için olumlu görüş belirtti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Ekleme: 1.08.2023 - 15:11 Güncelleme: 1.08.2023 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Kanarya'dan 1 uçak daha! Edin Dzeko devreye girdi...Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu kazandıran sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gibi yıldız isimleri transfer eden Kanarya, bir yıldız uçak daha indirmeye hazırlanıyor.

Edin Dzeko da yıldız oyuncu için olumlu görüş belirtti. İşte o isim ve tüm detaylar...

AYRILIKLAR BAŞLADI
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

Kanarya'dan 1 uçak daha! Edin Dzeko devreye girdi...

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer ettiği 31 yaşındaki Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Gremio, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilya asıllı İtalyan santrfor için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kanarya'dan 1 uçak daha! Edin Dzeko devreye girdi...

Açıklamada Pedro'nun Porto Alegre şehrine gideceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

İtalyan forvet geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Kanarya'dan 1 uçak daha! Edin Dzeko devreye girdi...

ZAJC VE MERT İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığı Miha Zajc ile prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Mert Müldür, İstanbul'a geldi.

Kanarya'dan 1 uçak daha! Edin Dzeko devreye girdi...

Müldür'ü taşıyan uçak saat 23.40'da, Zajc'ı taşıyan uçak ise 23.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Her iki futbolcu da havalimanındaki pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen özel araçlara binerek havalimanından ayrıldı.

Kanarya'dan 1 uçak daha! Edin Dzeko devreye girdi...

F.BAHÇE'DEN KRUNIC ATAĞI

Transferde pek çok isimle görüşen Fenerbahçe, özellikle Dzeko'nun da olumlu görüş belirtmesi sonrası Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'e yöneldi, görüşmeler sürüyor.

Kanarya'dan 1 uçak daha! Edin Dzeko devreye girdi...

Orta sahaya defansif gücü yüksek en az bir yıldız takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic ile masaya oturdu.

29 yaşındaki futbolcuyla ilgili takım kaptanı Edin Dzeko'nun da olumlu bilgiler vermesi sonrası görüşmeler ileri safhaya taşındı.

Kanarya'dan 1 uçak daha! Edin Dzeko devreye girdi...

Sarı-lacivertlilerin Krusic ile prensip anlaşmasına vardığı gelen bilgiler arasında. Kulüpler ise pazarlıkta.

Bu oyuncunun Milan ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. İtalyanlar, teknik patron Pioli'nin kararı sonrası net bir yanıt verecek.

Buna karşın Fenerbahçe temaslara devam ediyor.

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