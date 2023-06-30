  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fahiş zam yapanlar şimdi yandı! Bakanlık haksız artışlara el koydu

Asgari ücret zammının ardından site yöneticileri aidatlara fahiş ara zamlar yapmaya başladı. Bakanlık haksız artışların peşine düşerken fahiş zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek.

Fahiş zam yapanlar şimdi yandı! Bakanlık haksız artışlara el koydu
Ekleme: 30.06.2023 - 09:23 Güncelleme: 30.06.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Fahiş zam yapanlar şimdi yandı! Bakanlık haksız artışlara el koydu
Son dönemde çıldıran site aidatları asgari ücret zammı ile yeniden gündeme geldi. Site yönetimleri maaş artışlarının hemen ardından aidatlara "ara zam" kararları almaya başladı.

Yasal olarak kiralar ve aidatlar yıllık olarak belirlense de birçok yönetim bu ay itibarıyla zamlı aidatlara geçiş yaptı.

Bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70'e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi.

GÖREVDEN ALINACAK
Son dönemde kâr amacı güden şirketler gibi yönetilmeye başlanan siteler rant kapısı olmaya başladı.

Milyonlarca lirayı yöneten site başkanları keyfi kararlarla aidatların artmasına neden oluyor.

Sadece İstanbul'da değil ülkenin her bir şehrinde benzer sorunlar yaşanıyor. Bakanlık ise yeniden harekete geçti.

Site aidatlarına ilişkin hazırlanan proje kapsamında, bütün site yönetimlerinin profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi gündemde.

Buna ek olarak apartman yöneticileri sınavlara tabi tutulacak. Aidatlara enflasyon dışında zam yapılamayacak.

İki yıldan fazla yöneticilik yapılamayacak. Mevcut yönetimlere sertifika zorunluluğu getirilecek.

Ayrıca bakanlık yaptığı duyuruda asgari ücretten sonra aidatlara zam yapan yöneticilerin kendilerine şikâyet edilmesini istedi.

Enflasyon oranlarının üzerinde zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek.

İTİRAZ HAKKI VAR
Öte yandan kat malikinin harcamalara itiraz etme hakkı da bulunuyor.

Bunun için harcamaları inceleyip itirazlarını genel kurul divan toplantısında tutanağa işlenmesi gerekiyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde aidatlar 2 bin ila 4 bin liraya kadar yükseldi.

Lüks sitelerde ise 10 bin lirayı geçti. Pek çok ev sahibi ve kiracı ise yüksek aidatlardan şikâyetçi.

Özellikle gereksiz yapılan harcamaların aidatları artırdığını savunuyorlar.

Site yönetimleri ise artışa gerekçe olarak artan giderleri, personel maaşlarını ve tesislerin artan bakım maliyetlerini gösteriyor.

İstanbul'da site aidatlarının en yüksek seyrettiği bölgeler ise, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş ve Beylikdüzü oldu.

AÇIK HAVUZLAR AİDATLARI ARTIRIYOR
Birçok sitede bulunan havuzlar da ekstra maliyete neden oluyor.

Öyle ki aidatların ciddi bir kısmı havuz bakımlarından kaynaklanıyor. Havuzlar devir daim sistemi ile temizlendiğinden yüksek elektrik harcıyor.

Öte yandan içine konulan kimyevi maddeler ve ışıklandırma için kullanılan elektrik, oldukça yüksek maliyete neden oluyor.

Hamam, sauna, yapay gölet, şelale gibi tesisler varsa bunlar da aidatları katlıyor.
Fransa'daki protestolarda 667 kişi gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu’ndan şok hamle: Manifesto yayınlayacak… Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası kızışıyor…
İfadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Merdan Yanardağ böyle çark etti...
Fahiş zam yapanlar şimdi yandı! Bakanlık haksız artışlara el koydu
Fransa'da Azerbaycanlı gazetecilere saldırıya Türkiye'den kınama: Failler derhal yakalanıp yargı önüne çıkarılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına düzenleme için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan İsveç ve uluslararası camiaya çağrı: Bu tür aşağılık eylemleri engelleyelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Canan Kaftancıoğlu profil demişti! Cevap Tanju Özcan’dan geldi: Sen de Ekrem İmamoğlu sayesinde...
Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz’den skandal karar! Hollanda’da ‘Başörtüsü yasağı’ İzin verenlere gözdağı
İstanbul'da yolcu otobüsü karşı şeride daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var...
81 ilde inşa ediliyor! Bakan Özhaseki detayları rakamlarla açıkladı: Doğal afetlerde şehirlerin en güvenli alanları olacaklar
Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber! Değişim kavgası büyüyor: O isim de bırakmasını istedi…
CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek
Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?
Bakan Fidan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemini' 'aşağılık bir eylem' olarak nitelendirdi: Lanetliyorum
CHP’de kılıçlar çekildi! Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu’na olay gönderme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesine sert tepki: Lanetliyoruz
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
'Hayvanlara işkence etmeyin' diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı

Meteoroloji'den 9 ile 'sarı' 5 ile 'turuncu' uyarı

Titanik'e dalarken 5 kişiye mezar olan denizaltının parçaları karaya çıkarıldı

Titanik'e dalarken 5 kişiye mezar olan denizaltının parçaları karaya çıkarıldı

Eşini 24 yerinden bıçakladı: Beni öldürüyor kurtarın diye yardım istemiş!

Eşini 24 yerinden bıçakladı: Beni öldürüyor kurtarın diye yardım istemiş!

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Belçika'da yine salmonella vakası tespit edildi

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler: Tonlarca et imha edildi

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin