Fahiş zam yapanlar şimdi yandı! Bakanlık haksız artışlara el koydu

Son dönemde çıldıran site aidatları asgari ücret zammı ile yeniden gündeme geldi. Site yönetimleri maaş artışlarının hemen ardından aidatlara "ara zam" kararları almaya başladı.Yasal olarak kiralar ve aidatlar yıllık olarak belirlense de birçok yönetim bu ay itibarıyla zamlı aidatlara geçiş yaptı.Bazı site yöneticilerinin ise asgari ücrete yapılan zammın çok üstüne çıkarak aidatları yüzde 70'e varan oranlarda artırdı. Bazı lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi.Son dönemde kâr amacı güden şirketler gibi yönetilmeye başlanan siteler rant kapısı olmaya başladı.Milyonlarca lirayı yöneten site başkanları keyfi kararlarla aidatların artmasına neden oluyor.Sadece İstanbul'da değil ülkenin her bir şehrinde benzer sorunlar yaşanıyor. Bakanlık ise yeniden harekete geçti.Site aidatlarına ilişkin hazırlanan proje kapsamında, bütün site yönetimlerinin profesyonel şirketler tarafından yönetilmesi gündemde.Buna ek olarak apartman yöneticileri sınavlara tabi tutulacak. Aidatlara enflasyon dışında zam yapılamayacak.İki yıldan fazla yöneticilik yapılamayacak. Mevcut yönetimlere sertifika zorunluluğu getirilecek.Ayrıca bakanlık yaptığı duyuruda asgari ücretten sonra aidatlara zam yapan yöneticilerin kendilerine şikâyet edilmesini istedi.Enflasyon oranlarının üzerinde zam yapan yöneticilere dava da açılabilecek, görevden alınabilecek.Öte yandan kat malikinin harcamalara itiraz etme hakkı da bulunuyor.Bunun için harcamaları inceleyip itirazlarını genel kurul divan toplantısında tutanağa işlenmesi gerekiyor.İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde aidatlar 2 bin ila 4 bin liraya kadar yükseldi.Lüks sitelerde ise 10 bin lirayı geçti. Pek çok ev sahibi ve kiracı ise yüksek aidatlardan şikâyetçi.Özellikle gereksiz yapılan harcamaların aidatları artırdığını savunuyorlar.Site yönetimleri ise artışa gerekçe olarak artan giderleri, personel maaşlarını ve tesislerin artan bakım maliyetlerini gösteriyor.İstanbul'da site aidatlarının en yüksek seyrettiği bölgeler ise, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş ve Beylikdüzü oldu.Birçok sitede bulunan havuzlar da ekstra maliyete neden oluyor.Öyle ki aidatların ciddi bir kısmı havuz bakımlarından kaynaklanıyor. Havuzlar devir daim sistemi ile temizlendiğinden yüksek elektrik harcıyor.Öte yandan içine konulan kimyevi maddeler ve ışıklandırma için kullanılan elektrik, oldukça yüksek maliyete neden oluyor.Hamam, sauna, yapay gölet, şelale gibi tesisler varsa bunlar da aidatları katlıyor.