Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Başkan Erdoğan:"Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.
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