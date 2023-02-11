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Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

Başkan Erdoğan:"Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"

Ekleme: 11.02.2023 - 13:54 Güncelleme: 11.02.2023 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türk siyasetinin değerli isimlerinden CHP Eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.


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