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Çadır kentte yeni hayat başladı

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kente Türkiye'nin dört bir tarafından yardım yağıyor. Belediyeler, STK'lar ve gönüllüler kent girişine açtıkları stantlarla depremzedelerin hem yiyecek hem de giyecek ihtiyacını karşılamak için canla başla mücadele ediyor. Kızılay'da ikram aracıyla depremzedelerin yanında oluyor.

Ekleme: 10.02.2023 - 15:45 Güncelleme: 10.02.2023 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Çadır kentte yeni hayat başladı
Kahramanmaraş ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremde 10 ilde binlerce bina çöktü, binlerce insan hayatını kaybedip yaralandı.

Evlerinden olan binlerce insan için merkez Onikişubat ilçesinde bulunan şehit stadyumuna AFAD tarafından çadır kent kuruldu.

Binlerce kişinin misafir edildiği kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

TÜRKİYE'DEN YARDIM YAĞIYOR

Bölgeye Türkiye'nin birçok noktasından yardım yağıyor.

Deprem bölgesine yardım seferberliği... Kahramanmaraş'ta kurulan çadır kentte yeni hayat başladı
Başta belediyeler, STK'lar olmak üzere yüzlerce gönüllüde bölgeye gelerek açtıkları stantlarla depremzedelerin hem yiyecek hem de giyecek ihtiyacını karşılıyor.

Sürekli sıcak yemek ve içeceğin çıktığı kentte depremzedeler hiçbir şekilde mağdur edilmiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psiko destek ekipleri de çadır kentte görev alıyor.

Ekipler, başta çocuklar olmak üzere depremzedeler ile yakında ilgileniyor.

Gönüllülerden oluşan Yeryüzü Doktorları da depremzedelerin sağlık durumları ile yakından ilgileniyor.

Kızılay ise her zaman olduğu gibi çadır kentte vatandaşların hizmetine koşuyor.

Diğer illerden gelen tonlarca malzeme ve kıyafet tek bir noktada toplanıp, vatandaşların hizmetine sunuluyor.

ÇOCUKLAR DA MUTLU

Çadır kentin en önemli misafirleri ise yine çocuklar oldu.

Çocuklar kendilerine verilen oyuncak ve çikolatalarla mutlu olup, oyunlar oynuyor.

Çadır kentte yeni hayat başladı

ÇADIR KENTİN MASKOTU 'ZEYNO'

Depremden kurtulan 3 aylık Rottweiler cinsi 'Zeyno' isimli yavru köpekte çadır kentin maskotu oldu.

Üzerine kendisine göre bir hırka giydirilen 'Zeyno'yu görenler sevmeden yanından geçmiyor.

Zeyno sahibinin yanından ise bir an olsun ayrılmıyor.
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