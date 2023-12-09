Asgari ücret için 2'li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan'dan doğrudan talimat
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hafta başında toplanıyor. Asgari ücret Temmuz zammı ile net 11.402 TL'ye yükseldi. Ocak zammı ile asgari ücret yeniden artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hükümete doğrudan asgari ücret talimatı geldi. 2023 yıl sonu yaklaşırken milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var: Asgari ücret ne kadar olacak? Öte yandan asgari ücret için işçi ve işverenler hesaplara başladı. İşte milyonların merak ettiği asgari ücret 2024 zammı için yeni hesaplar…
Asgari ücret çalışmaları hakkında Bakan Işıkhan'ın son dakika açıklamasının gelmesiyle beraber, 'Asgari ücret 2024 toplantısı ne zaman, Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne kadar olacak' gibi sorular en çok merak edilen gündem başlıkları arasında yerini aldı. Asgari ücret zammı, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da gelirini, ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi kalemleri etkiliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yeni asgari ücretin 31 Aralık 2023 tarihinden önce açıklaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLADI
İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık Pazartesi gücü ilk toplantısı gerçekleştirecek. Asgari ücret zammı Türkiye'de yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirirken, bunun dışında birçok vatandaşın da geliri ve ödemesini, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini de belirliyor
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerinde hakem rolünü üstlenen hükümete talimatını verdi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.
Hükümet sosyal adalet mekanizmasını işleterek 3 madde esasında karara etki edecek:.
-Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek
-Ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden sıyrılmak için optimal seviye belirlenecek
-İstihdam koşullarına zarar verilmeyecek
BAKAN IŞIKHAN: İLKEMİZ HER ZAMANKİ GİBİ ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK
Asgari ücret 1. toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, 'İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek. Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari ücret yönetmeliğinde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık' dedi.
Bürokratların çalıştığını ve teknik çalışmaların yapıldığını ifade eden Bakan Işıkhan, 'Bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak' ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETİN TESPİTİNDE İKİ BAKANLIK KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR
Asgari ücretin tespiti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birinci öncelikli olarak görev alırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da yeni ücretin diğer ekonomik aktörlere yansıması konusunda koordineli bir iş birliği yürütüyor.
ALIM GÜCÜNÜ REEL OLARAK ARTIRACAK ADIMLAR GELİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek maaş zamları ile milyonların geliri artsa bile enflasyon düşmeden bunun kalıcı olmayacağı bilinciyle reel olarka alım gücünü artıracak adımları planladı. Kalıcı refah artışı için birinci öncelik 'Tek haneli enflasyon' olarak belirlendi.
-Enflasyonun altında kalmayacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş düzenlemeleriyle önce vatandaşın alım gücü artırılacak
-Sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikaları ile enflasyonun beli kırılarak artan alım gücü korunacak
-İhracata destek politikaları sürecek ve böyle enflasyon düşerken hem de ekonomik büyümedeki ivme korunacak
ASGARİ ÜCRET 2023 YILINDA YÜZDE 107 ARTTI
2022 Aralık ayında 5500 TL olarak uygulanan asgari ücret Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışla yüzde 107 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.
YENİ ÜCRETİN TESPİTİNDE 2 VERİ ÖNE ÇIKACAK
Yeni asgari ücretin tespitinde OVP ile uyumlu 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon tahmini de yaklaşık yüzde 38 oldu.
5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Bilindiği üzere memurlar her yıl Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Ocak dönemi için bu rakam yüzde 15 olarak belirlendi.
Yani Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre memurlar yaklaşık yüzde 50 zam alacak.
ASGARİ ÜCRET ENFLASYON RAKAMLARININ ÜZERİNDE BELİRLENECEK
2024 yılında uygulanacak asgari ücret 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor. Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.
Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı. Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alacak.
Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücret için komisyonun Aralık ayı içerisinde en az 3 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan masadaki rakamları önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile değerlendirecek. Ardından uzlaşılan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sulunacak.
Yeni asgari ücret için son kararı Başkan Erdoğan verecek. Yeni asgari ücret 31 Aralık 2023'ten önce duyurulacak. Bu bağlamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.