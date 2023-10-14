İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı

Dünyanın birçok bölgesinden İsrail'in Filistinlilere gerçekleştirdiği saldırılara tepki yükseliyor. Türkiye'de de İsrail'in Filistin'deki vahşetine yönelik tepkiler ardı ardına gelmeye devam ediyor.İstanbul'da da Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in gerçekleştirdiği katliamı kınamak için Ayasofya Camii'ne kadar yürüyüş düzenliyor.İsrail şu anda sözde medeni dünyanın kanunlarını çiğneyip sözde medeni dünyayı arkasına alarak soykırım uyguluyor. Bugün sadece Müslümanın diyen değil insanım diyen herkesin Filistin'in yanında olması gerekiyor. Filistinliler imtihanlarını veriyor, 'Biz imtihanımızı verebilecek miyiz?' soru bu.Diğer yandan etkinliğe, kadın ve çocukların geniş katılım göstermesi dikkati çekti. Eyleme katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda döviz ve pankart taşıdı. Meydanda toplanan gruplar, Filistin lehine çeşitli sloganlar attı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren gruptakiler, bu ülkeyi sloganlarla protesto etti.