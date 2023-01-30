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Trump seçim turuna başladı: Her zamankinden kararlı ve kızgınım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için " her zamankinden daha "kararlı ve kızgın" olduğunu ve büyük mitingler düzenleyeceklerini ifade ederek, "Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir seçmen ruhu var." şeklinde konuştu. Başkan Biden'ın ise adaylığını yedi Şubat'ta yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasından önce duyurması bekleniyor.

Trump seçim turuna başladı: Her zamankinden kararlı ve kızgınım
Ekleme: 30.01.2023 - 21:42 Güncelleme: 30.01.2023 - 22:03 / Editör: Ozge Selin
Trump seçim turuna başladı: Her zamankinden kararlı ve kızgınım
ABD'de 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olan Cumhuriyetçi siyasetçi Donald Trump, seçim kampanyasına ait ilk konuşmalarını New Hempshire'da düzenlenen Cumhuriyetçi Partinin yıllık toplantısında ve Güney Carolina eyaletinin başkenti Columbia'da gerçekleştirdi.

Trump, 2024 seçimleri için her zamankinden daha 'kararlı ve kızgın' olduğunu ve büyük mitingler düzenleyeceklerini ifade ederek, 'Çünkü daha önce hiç görmediğimiz bir seçmen ruhu var.' ifadesini kullandı.

BİDEN VE FBI'I HEDEF ALDI

Trump, başkan olduğu dönemde hayata geçirdikleri politikalardan örnekler vererek, mevcut Başkan Joe Biden'ın sınır, ekonomi ve sosyal politikalarını eleştirdi.

'2024 seçimleri ülkemizi kurtarmak için tek şansımız.' diyen Trump, ABD'nin sol ideolojiye, derin devlet, medya ve Çin'e karşı koyabilen bir lidere ihtiyacı olduğu görüşünü savundu.

Trump, 'Sınırlara ve adil ve özgür seçimlere ihtiyacımız var. Bu ikisine sahip değilseniz, bir ülkeniz de yoktur. En önemlisi, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın yarattığı her krizi ve felaketi tersine çevireceğiz.' şeklinde konuştu.

SİSTEM ELEŞTİRİSİ

'Güvenle korunduğunu' söylediği Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da gizli belgelerin bulunmasının ardından yapılan aramaları hatırlatan Trump, Biden'ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine aynı tutumu sergilemediğini iddia ettiği FBI'a da yüklendi.

Trump, ayrıca Biden'ın ve oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna ile ilişkileriyle ilgili iddialar ve buna ilişkin haberlerin Twitter'da sansürlendiğinin ortaya çıkması üzerine, 'Çok dikkatli olmalıyız.' diyerek mevcut sisteme eleştirilerini dile getirdi.

Bunların yanı sıra gençlerin cinsiyetleri üzerinden yönlendirilmesine karşı da mücadele edeceklerini kaydeden Trump, 'Gençlerimizin beynini yıkamaya çalışan solcu radikal ırkçılara ve sapıklara dur diyeceğiz.' ifadesini kullandı.

Trump, diğer taraftan 'sansür rejimini' yıkacaklarını söyleyerek, ifade özgürlüğünü geri getirip 'derin devlet üyelerini' bulup tasfiye edeceklerini aktardı.

Güney Carolina kampanya ekibinin lideri olarak Henry McMaster'ı açıklayan Trump, seçimler için yapılan anketlerin kendisinden yana olduğunu öne sürerek, Amerikan halkının değişim istediğini söyledi.

BIDEN'IN YEDİ ŞUBAT'TAN ÖNCE ADAYLIĞINI DUYURMASI BEKLENİYOR

Donald Trump, 2017-2021 yıllarında başkanlık görevini yürütmüş, 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını ise 16 Kasım 2022'de açıklamıştı.

2024 seçimleri için mevcut Başkan Joe Biden'ın da adaylığını 7 Şubat'ta yapacağı 'Birliğin Durumu' konuşmasından önce duyurması bekleniyor. Cumhuriyetçiler arasında Trump'ın rakibi olması beklenen eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley gibi isimlerin de yakın zamanda adaylıklarını açıklamaları bekleniyor.
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