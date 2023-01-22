Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende İstanbullulara müjde veren Başkan Erdoğan, hattın 1 ay boyunca ücretsiz olarak hizmette olacağını söyledi.İLK SÜRÜŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DANAçılışın ardından metronun vatman koltuğuna geçen Başkan Erdoğan, hattın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.AÇILACAK OLAN KISIMKağıthane - Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı (34 km) durakları:KâğıthaneHasdalKemerburgazGöktürkİhsaniyeTerminal 2Kargo Terminaliİstanbul HavalimanıAçılacak kısım günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek ve Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.SEYAHAT SÜRELERİGöktürk-İstanbul Havalimanı 12 dakikaKağıthane-İstanbul Havalimanı 24 dakikaZincirlikuyu - İstanbul havalimanı 33 dakika4. Levent - İstanbul havalimanı 35 dakikaTaksim - İstanbul havalimanı 41 dakikaEsenler - İstanbul havalimanı 45 dakikaMahmutbey-İstanbul Havalimanı 50 dakika23 OCAK'TA SEFERLER BAŞLIYORTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) sosyal medya hesabından hattın ilk seferine ilişkin bilgi paylaşıldı. TCDD tarafından yapılan paylaşımda 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız bir ay süre ile ücretsiz olup yolcu taşımacılığına 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla başlıyor' ifadelerine yer verildi.