Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunun açılış töreni sonrası hattın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende İstanbullulara müjde veren Başkan Erdoğan, hattın 1 ay boyunca ücretsiz olarak hizmette olacağını söyledi.
İLK SÜRÜŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Açılışın ardından metronun vatman koltuğuna geçen Başkan Erdoğan, hattın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
AÇILACAK OLAN KISIM
Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı (34 km) durakları:
Kâğıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İhsaniye
Terminal 2
Kargo Terminali
İstanbul Havalimanı
Açılacak kısım günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek ve Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.
SEYAHAT SÜRELERİ
Göktürk-İstanbul Havalimanı 12 dakika
Kağıthane-İstanbul Havalimanı 24 dakika
Zincirlikuyu - İstanbul havalimanı 33 dakika
4. Levent - İstanbul havalimanı 35 dakika
Taksim - İstanbul havalimanı 41 dakika
Esenler - İstanbul havalimanı 45 dakika
Mahmutbey-İstanbul Havalimanı 50 dakika
23 OCAK'TA SEFERLER BAŞLIYOR
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) sosyal medya hesabından hattın ilk seferine ilişkin bilgi paylaşıldı. TCDD tarafından yapılan paylaşımda 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız bir ay süre ile ücretsiz olup yolcu taşımacılığına 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla başlıyor' ifadelerine yer verildi.
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