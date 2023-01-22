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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunun açılış töreni sonrası hattın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda
Ekleme: 22.01.2023 - 21:21 Güncelleme: 22.01.2023 - 21:38 / Editör: Ozge Selin
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende İstanbullulara müjde veren Başkan Erdoğan, hattın 1 ay boyunca ücretsiz olarak hizmette olacağını söyledi.

İLK SÜRÜŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Açılışın ardından metronun vatman koltuğuna geçen Başkan Erdoğan, hattın ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda

AÇILACAK OLAN KISIM

Kağıthane - Eyüpsultan (Göktürk)- İstanbul Havalimanı (34 km) durakları:

Kâğıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İhsaniye
Terminal 2
Kargo Terminali
İstanbul Havalimanı
Açılacak kısım günlük 600 bin yolcuya hizmet edecek ve Mahmutbey metrosu ile Kâğıthane'de entegre olacak.

SEYAHAT SÜRELERİ

Göktürk-İstanbul Havalimanı 12 dakika
Kağıthane-İstanbul Havalimanı 24 dakika
Zincirlikuyu - İstanbul havalimanı 33 dakika
4. Levent - İstanbul havalimanı 35 dakika
Taksim - İstanbul havalimanı 41 dakika
Esenler - İstanbul havalimanı 45 dakika
Mahmutbey-İstanbul Havalimanı 50 dakika

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda

23 OCAK'TA SEFERLER BAŞLIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) sosyal medya hesabından hattın ilk seferine ilişkin bilgi paylaşıldı. TCDD tarafından yapılan paylaşımda 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız bir ay süre ile ücretsiz olup yolcu taşımacılığına 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla başlıyor' ifadelerine yer verildi.

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