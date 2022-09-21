Çorum’a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta sürdürdüğü Pençe-Kilit Harekâtında şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam'ın şahadet haberi askeri yetkililer tarafından Buharaevler Mahallesinde yaşayan babası Bedri ve Annesi Meryem Karaçam'a verildi.Acı haberin ulaşmasıyla birlikte şehirdin baba ocağı Türk bayrakları ile donatıldı.Üç kardeşi bulunan şehidin naşının Sungurlu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.