Komandolar nöbette!

Türkiye geçtiğimiz yıl yaşadığı yangın felaketlerinden sonra işı sıkı tutuyor.Bu kapsamda yangınla mücadele gücüne hem havada hem de karada takviyeler yapılırken bir yandan da güvenlik önlemleri artırılıyor.Ormanlara yönelik sabotaj riskine karşı güvenlik güçleri ormanları koruyor.Riskli bölgelerde devriye başladıAA'nın haberine göre Aydın'da görevli jandarma komando ve özel harekat polisleri, yangın riski taşıyan orman bölgelerinde devriye görevine başladı.Mehmetçik, riskli bölgeleri adım adım dolaşıyor.