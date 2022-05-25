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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan 'terörle mücadele' mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Ekleme: 25.05.2022 - 22:52 Güncelleme: 25.05.2022 - 22:52 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 'terörle mücadele' mesajı!
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Basketbol Kulübü'nün yöneticileri, teknik heyeti ve sporcularını kabul etti.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, 'Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz.' diye konuştu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirmişti.

Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlarına hız vermişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini açıklamıştı.
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