Başkan Erdoğan'dan 'terörle mücadele' mesajı!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Basketbol Kulübü'nün yöneticileri, teknik heyeti ve sporcularını kabul etti.Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, 'Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz.' diye konuştu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirmişti.Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlarına hız vermişti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini açıklamıştı.