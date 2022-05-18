  • USD: 15,79 - 15,82
  • EURO: 16,56 - 16,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

Kovid-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, acil Kovid-19 toplantısında sigara içti. Görüntülerde bir masa etrafında yetkililerle bir araya gelen Kim'in, sigarasını sallayarak Kovid-19’la mücadele yöntemlerini eleştirdiği görüldü.

Ekleme: 18.05.2022 - 13:26 Güncelleme: 18.05.2022 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...
Indy100 sitesinin haberine göre, Kim, toplantıda ülkenin 'olgunlaşmamış' önlemlerini eleştirdi. Kovid-19 krizinin ele alındığı acil toplantı sırasında yetkililere salgınla mücadelenin
'karmaşıklığını ve zorlukların' artırdıklarını söyleyen Kim'in toplantı esnasında sigara içmesi görüntülere yansıdı.

Görüntülerde bir masa etrafında yetkililerle bir araya gelen Kim'in, sigarasını sallayarak Kovid19'la mücadele yöntemlerini eleştirdiği görüldü. Uzun süre tek bir Kovid-19 vakası bildiren Kuzey Kore'de, vaka sayılarının 1,72 milyona ulaştığı, 62 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

SALGIN KUZEY KORE'DE İNSANİ KRİZE YOL AÇABİLİR

Ülkede 13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Kovid-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu. Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir. Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.
Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!
AK Parti Grup Toplantısı'na damga vuran anlar! Başkan Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı
Başkan Oğuz’dan Mansur Yavaş’a zabıta tepkisi: İdari soruşturma açıp, savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir
Muhalefetin Atatürk Havalimanı çarpıtmalarına rakamlar yanıt!
CHP fondaşları bir haberi bile teyit edemediler!
Şişli Belediyesi bildiğimiz gibi! Çöp kokusundan geçilmiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi: İlk çağda yaşıyorlar
Ekrem İmamoğl- Kemal Kılıçdaroğlu savaşında ilk kelle gitti! Murat Ongun'un görevli olduğu İBB Sözcülüğü kaldırıldı...
TSK vurdu onlar PKK'ya koştu! HDP'den 3 yılda 100 ziyaret!
ABD'de kritik buluşma! Gündem NATO, F-16, S-400...
Fed Başkanı Powell'dan flaş enflasyon açıklaması!
ABD ve AB Venezuela'da petrol arayacak
Utanma da yok! Ağaç katliamı yapan CHP'li belediyeden vahim cevap: Dekora uymadı kestik!
Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak...
CHP'den lüks otelde bol rakılı yemek! Davetiye de 10 bin lira...
İsveç ve Finlandiya'dan PKK/YPG'ye açık destek! Askerimizi şehit eden füze İsveç'ten!
Artık terör yerine sporla anılıyor! Cudi Cup Başladı!
Gıda krizini aşmak isteyen Fransa, gözünü Afrika'nın verimli arazilerine dikti
Tarifeli rüşvet çarkının düzeni bozuldu!
İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya başvurdu
3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

3 önemli destek ve ödeme paketi hazırlandı!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan skandal hareket! Koronavirüs toplantısında sigara içti...

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

İkram edilen poğaçayı yedi, hayatının şokunu yaşadı! 'Gözlerimi açtığımda...'

Müsilaj var mı? Antalya'da denize girecekler bu sorunun cevabını merak ediyor

Müsilaj var mı? Antalya'da denize girecekler bu sorunun cevabını merak ediyor

5 günlük hava durumunda sağanak yağmur görüldü! İstanbullulara sarı kodlu uyarı | 2 bölgeye fırtına dönüyor.

5 günlük hava durumunda sağanak yağmur görüldü! İstanbullulara sarı kodlu uyarı | 2 bölgeye fırtına dönüyor.

WhatsApp'tan yeni özellik! Sessizce ayrılmanız mümkün!

WhatsApp'tan yeni özellik! Sessizce ayrılmanız mümkün!