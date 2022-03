Bir devrin sonu: Üç yıl içinde tarih olacak

Amerikalı kahve zinciri Starbucks, pek çok müşterisi tarafından sevilen ikonik karton ve plastik bardaklarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.Karton bardaklardaki beyaz üzerine Starbucks logosunun yerleştirildiği bardaklar ve soğuk içecekler için şeffaf plastik bardaklar pek çok müşteri tarafından beğenilse de şirket bu bardakların atığa dönüştüğünü ve sokaklarda, caddelerde dolaşmasından oldukça rahatsız.YENİ YÖNTEMLER HAZIRLANIYORBu sebeple Starbucks, tek kullanımlık bardaklar yerine kullanabileceği yeni yöntemler üzerinde çalışmaya başladı.'KUPA VE BARDAKLARIMIZ HER YERDE'Starbucks Sürdürülebilirlik Başkanı Michael Kobori, “Kupamız her yerde ve bunu seviyoruz. Ama aynı bardaklar tek kullanımlık ve atıldıklarında çöplüklere, sokaklara ve sularda çöp olarak kalıyor. Bazıları geri dönüştürebilir, ancak geri dönüşümlerin de sonu çöplük oluyor. Tek kullanımlık bardağı ortadan kaldırmak tek seçenek” sözlerine yer verdiği açıklamasıyla, ilerleyen günlerde karşılaşılabilecek bardaklarla ilgili ilk sinyalleri verdi.ÖDÜNÇ KUPA DÖNEMİŞirketin bu atıkların önüne geçmek için bulduğu çözümlerden bir diğeri de müşterilerin Starbucks'lardan ödünç kupa alabilmesi.HEDEF 2025Test aşamasında olduğu söylenen bu yeni uygulamayla, Starbucks, 2025 yılına kadar her müşterinin bir seramik ya da yeniden kullanılabilir kupa ödünç alarak kahve siparişlerinde kullanabilmesini hedefliyor. Buna göre müşteriler, kahveleri karton bardak yerine ödünç aldıkları Starbucks bardaklarında içebilecek.DEPOZİTO ALINACAKMüşterilerin bardağı geri getirmemesi gibi durumlarla karşılaşmamak için de şirket, bu bardaklardan isteyen müşterilerden belirli bir miktar depozito alacak. Müşteriler bardakları iade ettiğinde de bu depozito geri ödenecek.BİR DOLARI GERİ VERİLECEKGeçtiğimiz yıl yine bu amaçla bir test gerçekleştiren Starbucks, 100 tek kullanımlık bardağın yerini alabilecek bir bardak geliştirmişti. Seattle'da gerçekleştirilen test programında, müşteriler 1 dolar depozito ödeyerek sahip oldukları bardağı, mağazada bulunan akıllı kutuya iade ettiklerinde ödedikleri 1 doları geri alabiliyorlardı. Şirket, bunun Seattle mağazasında büyük ilgi gördüğünü ancak yine de pek çok müşterinin bu uygulamaya katılmak istemeyebileceğini düşünüyor.Tabii söylenenlere göre şirketin atık bardaklar için tek çözüm yöntemi de bu değil.STARBUCKS KARTON BARDAKLARI KALDIRACAK MI?Pandemi döneminde Starbucks, müşterilerin kendi kupalarını getirmesini yasaklamıştı. Çıkan haberlere göre şirket, önceden veya arabaya sipariş verse bile müşterilerin kahvelerini kendi fincanlarında almalarına olanak sağlamayı planlıyor. Şirketin bu yeniliği gelecek yılın sonuna kadar ABD ve Kanada'daki Starbucks mağazalarında kullanıma sunacağı söyleniyor.Karton bardak kullanımını aşamalı olarak sona erdirmek için, bu uygulamalar hayata geçtiğinde bile isteyen müşteriler yine karton ve plastik bardaklarda içeceğini alabilecek.Şirket, bu bardakların kullanımına aşamalı olarak son vermeyi planlıyor.