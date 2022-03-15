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Ermenistan'dan Türkiye mesajı!

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan yaptığı açıklamada Ermeni halkının Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini arzuladığını ifade ederken bu durumun kamuoyu araştırmalarına yansıdığını da belirtti. Mirzoyan açıklamasında Ermenistan'ın Türkiye ile sınırlarını açmaya da hazır olduğunu vurguladı.

Ermenistan'dan Türkiye mesajı!
Ekleme: 15.03.2022 - 19:18 Güncelleme: 15.03.2022 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Ermenistan'dan Türkiye mesajı!
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan halkının Türkiye'yle yürütülen normalleşme sürecine ilişkin düşüncelerine yönelik, 'Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor.' ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye (ADF) katılan Mirzoyan, AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın iki ülke arasında müzakere başlatmaya hazır olduğuna yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatan Mirzoyan, karşılıklı özel temsilciler atandığını belirtti.

Mirzoyan, ilişkileri tam normalleştirmek amacıyla ön koşulsuz müzakereler için özel temsilcilerin sırasıyla Moskova ve Viyana'da bir araya geldiğini de anımsattı.

'ERMENİSTAN, TÜRKİYE'YLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KURMAYA VE SINIRLARI AÇMAYA HAZIR'

Antalya Diplomasi Forumuna katılımını da değerlendiren Mirzoyan, 'Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Türkiye ile ilişkilerin tamamen normalleşmesine ve bölgede barışçıl ve sürdürülebilir kalkınma çağının açılmasına yönelik siyasi iradesini bir kez daha tekrarlamak üzere Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak için Antalya'yı ziyaret ettim.' dedi.

'HIZLI DEĞİŞEN SOMUT ADIMLAR ATMALIYIZ'

Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin seyrine yönelik ise şunları kaydetti:

'Genel olarak pozitif. Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır. Süreci bu amaca götürecek siyasi bir iradenin olduğunu Türk mevkidaşımdan da duymak beni mutlu etti. Hızla değişen dünyada somut adımlar atmaktan çekinmememiz gerektiğine inanıyorum.'

İki ülke halkının İstanbul-Erivan arası direkt uçuşlarından faydalandığını belirten Mirzoyan, sınırların açılmasına yönelik ise 'Sınırların açılması, iki ülke arasındaki bağlantısallığa, ticari ve ekonomik ilişkilere, halklar arası ilişkilere ve bölgenin genel istikrarına pozitif bir etki yapacaktır.' ifadelerini kullandı.

'ERMENİSTAN HALKI TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNİ İSTİYOR'

Mirzoyan, iki ülke arasındaki son üst düzey ziyaretin 10 yıldan uzun bir zaman önce gerçekleştiğine dikkati çekerek, normalleşme süreci olumlu devam edip sonuçlar alındığında karşılıklı ziyaretlerin de gerçekleşebileceğini belirtti.

Ermenistan halkının Türkiye'yle normalleşme sürecine yaklaşımını da paylaşan Mirzoyan, şu ifadeleri kullandı:

'Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Elbette hem Ermenistan hem de Türkiye'de bu sürece şüpheyle yaklaşan bazı gruplar var. Her iki taraftan da yetkililer bu sorunları ele almak için siyasi liderlik yapmalıdır. Bakan Çavuşoğlu ile yaptığım görüşmede bazı hassasiyetler konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve bunların dikkate alınacağını umuyorum.'

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