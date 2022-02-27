Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Müzakerelerin sonuç vereceğine inanmasam da şans verdik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile gerçekleşecek olan müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Rusya ile görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama yine de şans verildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile gerçekleşecek olan müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, 'Rusya ile görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama yine de şans verildi' ifadelerini kullandı.Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptıkları görüşmelere dair bilgiler veren Zelenskiy, "Askerlerin Belarus'tan Ukrayna'ya hareket etmesini istemediğimi söyledim. Alexander Lukashenko bana bunun garantisini verdi." dedi.Zelenskiy Ukrayna'yı savunmak için gönüllü olanlara maaş vereceklerini de açıkladı.