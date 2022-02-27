Ukrayna'da muhalif lider Petro Poroşenko Rusya karşısında silahlanıp hükümetin yanına geçti! Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz görüntüleri akıllara geldi

Dünyayı kilitleyen Rusya-Ukrayna savaşına Ukrayna muhalefetinden dikkat çeken bir hamle geldi. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı ve muhalefet partisi lideri Petro Poroşenko Rusya'nın operasyonuna karşı silahlanıp hükmettin yanına geçerek savaş kararı aldı.Mevcut Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'den önce bu makamda bulunan Petro Poroşenko, CNN International yayınına Kiev'den bağlandı. CNN sunucusunun "Rusya işgali durumunda beraberindeki silahlı grupla ne yapmak istedikleri" sorusuna, Poroşenko eline silah alarak yanıt verdi.Poroşenko, "Bu kısa bir kalaşnikoftur. 300 kişilik bir savunma müfrezemiz var. İki makineli tüfeğimiz var. Zırhlı personel taşıyıcılarımız yok, tanklarımız yok" diye yanıt verdi. Putin'in Ukrayna'ya değil tüm dünyaya savaş açtığını herkesin anlaması gerektiğini söyleyen Poroşenko, Rusya lideri Putin için "Bayağı deli. Ukraynalıları öldürmek için buraya gelecek kadar kötü biri" ifadelerini kullandı.Poroşenko, müfrezesinin Kiev'de Rus askerleri ile Ukrayna askerli arasında yaşanan çatışmalardan 2-3 kilometre uzakta olduğunu söyledi. Poroşenko, "Ne kadar asker öldürürse öldürsün, ne kadar füzeye sahip olursa olsun ne kadar nükleer silahı olursa olsun, biz Ukraynalılar büyük bir Avrupa geleceği olan özgür insanlarız" dedi.Petro Poroşenko'nun ülkesini hedef alan Rusya'ya karşı aldığı tavır sonrası akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı direnmek yerine darbe girişimini kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği görüntüler geldi.Sosyal medyada kullanıcılar bu yönde paylaşımlarda bulunarak Kılıçdaroğlu'nun milli meselelerdeki duruşunu eleştirdi.FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında darbeciler tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun havalimanından geçişine izin verilmişti.Kılıçdaroğlu darbe girişimini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve yudumlayarak takip etmişti. Kılıçdaroğlu daha sonra darbe girişimini "Kontrollü darbe" ve "tiyatro" olarak niteleyip hükümeti hedef almıştı.