2 şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanlığı bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda paraşüt eğitimi sırasında kaza geçiren Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir da şehit olduğu haberi geçildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Onbaşı Lokman AKÇAĞLAYAN şehit olmuştur.Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi sırasında kaza geçiren Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu. Demir'in şehadet haberini, Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer, Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve annesi Aysel Demir'e verdi.26 yaşındaki şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı.Şehidin evli olduğu öğrenilirken, öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.