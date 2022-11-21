Başkan Erdoğan'dan Tokayev'e tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tokayev'i tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Kasım

Cömert Tokayev'i tebrik etti.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.



STRATEJİK ORTAKLIK GÜÇLENEREK DERİNLEŞECEK

Seçim neticesinin dost ve kardeş Kazakistan için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın yeni dönemde de güçlenerek derinleşeceğine inandığını ifade etti.



İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan o paylaşım;

