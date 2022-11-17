Körfez'de terör operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Körfez İlçesinde düzenlenen operasyonda, PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, silahlı ve bölücü terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi olduğu tespit edilen M.H(19), körfez ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.Gözaltına alınan ve jandarmada sorgusu devam eden şüphelinin, tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.