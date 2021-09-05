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İstanbul'da fabrika yangını!

İstanbul'da fabrika yangını!

İstanbul Silivri'de bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 09:21
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 10:37
İstanbul'da fabrika yangını!

Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Silivri ve çevre ilçelerden olay yerinde giden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken aynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikanın da dün yandığı ileri sürüldü.

Silivri'ye Çanta Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan ve kauçuk üretimi yapan plastik fabrikasında sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler dolayısıyla alevler kısa sürede büyürken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Silivri'den ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin metrelerce yükseldiği, dumanların ise gökyüzü kapladığı yangına itfaiyenin ekipleri müdahale başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. 15 bin metre karelik alana kurulu fabrikadaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.



DÜN YANAN FABRİKA DA AYNI FİRMAYA AİT ÇIKTI

Aynı firmaya ait Değirmenköy'deki başka bir fabrikada da dün yangın çıktığı öğrenildi.


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